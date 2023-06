A TVI organizou um arraial dedicado aos Santos Populares e por lá passaram várias figuras do canal. Zé Lopes foi uma delas e há registos que mostram isso mesmo.

O apresentador mostrou-se muito animado no recinto do arraial e aproveitou a legenda para partilhar uma reflexão: "Não sou santo… mas sou popular. A minha vida é um arraial onde não faltam todas as tradições do nosso maravilhoso país e todos os amigos que fazem a festa comigo diariamente. É preciso tão pouco para me fazer feliz. Sou um sortudo! P.S.: estes registos não estão editados e não têm a maior qualidade, mas acho mesmo que a felicidade dispensa qualquer filtro".

Veja abaixo os registos partilhados.

