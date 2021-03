Dois anos depois de se ter estreado na SIC, o comentador Zé Lopes abandona a estação de Paço de Arcos para abraçar novos desafios profissionais - ainda por revelar. A notícia foi dada nas suas redes sociais, na noite desta segunda-feira.

"Abri esta porta pela primeira vez no dia 2 de janeiro de 2019, e hoje, passados mais de dois anos, fecho-a com o sentimento de dever cumprido. Hoje deixo a SIC. Deixo uma Casa Feliz onde fui extremamente bem tratado, e onde me estenderam a Passadeira Vermelha para que pudesse realizar os meus sonhos. Agradeço à direção de programas a aposta feita em mim, e agradeço à Coral Europa e à FremantleMedia as oportunidades que me deram. O futuro será certamente risonho. Trará novas oportunidades e o mesmo coração", começou por escrever.

"E como no meio desta caminhada o mais importante são as pessoas, agradeço a todos os que se cruzaram no meu caminho; e a vocês, que me acompanham desde o primeiro minuto, aplaudindo as minhas conquistas. Por agora fica o meu agradecimento a este canal que tão bem me recebeu, desejando o maior dos sucessos", rematou.

Recorde-se que Zé Lopes tornou-se conhecido do grande público pelas participações no antigo 'O Programa da Cristina' e mais recentemente como comentador do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

