A youtuber Rita Serrano foi mãe pela primeira vez, anunciou a própria esta sexta-feira.

A digital influencer partilhou uma foto em que aparece na maternidade com a filha, Leonor, ao colo e na legenda contou que a bebé nasceu ontem. "Tios e Tias… dêem as boas-vindas à Leo", escreveu na legenda.

Rita Serrano, vale notar, começou o percurso como influenciadora digital no YouTube, onde já soma 122 mil subscritores, e no Instagram, onde conta com 121 mil seguidores. Em outubro de 2020 criou o podcast 'Café Duplo'.

