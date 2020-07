Foi por via das suas redes sociais, onde se tornou popular, que Helena Coelho partilhou a grande novidade que há meses mantinha em segredo: é a protagonista da mais recente edição da revista Women's Health.

Como explicou ao partilhar o resultado final, o convite deu-se em dezembro de 2019 e seguiram-se meses de absoluto foco e dedicação para atingir a melhor versão de si mesma.

Orgulhosa, não deixou de agradecer aos profissionais que a orientaram durante todo o processo, o personal trainer Paulo Teixeira, que é seu namorado, e o nutricionista Sérgio Veloso.

"Tinha os melhores comigo e eu tinha de dar o meu melhor para honrar o trabalho deles e provar a mim mesma que conseguia. Em cinco meses, treinei 7 vezes em ginásio. Com a pandemia mundial que nos trocou as voltas tive de me adaptar em casa e treinei em live com vocês diariamente para me comprometer e não falhar", contou.

"Pus este objectivo à frente de tudo e a sensação de realização é TÃO grande que não cabe em mim! (...) Depois disto, eu sinto que sou capaz de tudo e vocês também. Sou a versão 2.0 da Helena que vocês sempre conheceram. Não é pelos kg que perdi, mas pela vida que ganhei! Pelo quanto me apaixonei por cuidar de mim por dentro e que isso se reflecte por fora", rematou.

