Sete anos depois de iniciar o seu percurso no YouTube, Catarina Filipe lançou-se no mundo da música com o tema 'Xeque-Mate', que ficou disponível esta sexta-feira, 8 de abril.

A jovem de 26 anos, que se destacou no digital como criadora de conteúdos de beleza, moda e lifestyle, aventurou-se agora no universo musical com a ajuda de Guilherme Alface e Mário Moguinho, músicos da banda ÁTOA.

O videoclipe de 'Xeque-Mate' foi divulgado no YouTube pelas 8h30 de hoje e já conta com 45 mil visualizações. Espreite abaixo.

