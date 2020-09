Esta sexta-feira, dia 11, a modelo Yasmin Brunet fez uso dos Instagram Stories para falar abertamente com os seguidores sobre a sua relação com o tabaco. O testemunho teve o intuito de incentivar outras pessoas a deixar o vício, com um exemplo de como é possível fazê-lo.

"Comecei a fumar muito cedo com as minhas amigas. Acho que tinha 13 anos. Toda a gente fumava, nessa altura era 'cool'. Queria ser aceite na escola, nesse grupinho de amigas", começou por contar.

A modelo brasileira referiu ainda que recorria aos cigarros para combater o stress e a ansiedade e foi ficando cada vez mais viciada. Contudo, refere que a sua relação com o vício era marcada por fases.

Aos 22 anos, largou completamente o hábito. "Subi um lance de escadas, fiquei sem ar e o meu coração começou a disparar. Fiquei com medo", recordou.

Para deixar de fumar, garantiu que não recorreu a nenhum método. "Força de vontade e determinação" são, na sua opinião, os fatores essenciais para o processo. Contudo, o ano passado, aos 31 anos, voltou a ceder durante um curto período de tempo e há seis meses que não fuma.

Atualmente com 32 anos, Yasmin revelou-se orgulhosa da sua decisão e garantiu que tudo se tornou melhor depois de abandonar este mau hábito. "É libertador", rematou.

