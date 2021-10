Woody Harrelson viu-se envolvido numa cena de agressões físicas com um homem que, alegadamente, se recusou a parar de tirar fotografias ao ator de 'Hunger Games', noticia a Us Weekly.

Segundo o relatório policial, tudo começou com uma "disputa verbal" em Washington, esta quinta-feira, 7 de outubro, e acabou com um dos indivíduos a levar um soco no pescoço.

Woody garante que apenas deu o murro porque o outro homem estava a agarrá-lo no pescoço, garantindo que agiu em "legítima defesa".

Entretanto, uma testemunha já confirmou a versão de Harrelson.

Tendo isto em conta, a estrela de Hollywood não será implicada num processo judicial. No entanto, o outro indivíduo será acusado de agressões no âmbito de uma investigação, nota o NBC4 Washington.

Leia Também: Fátima Lopes explica por que João Baião é tão especial (e amado)