O príncipe William e Kate Middleton poderão vir a ser chamados à atenção pela rainha Isabel II por terem viajado com os filhos num helicóptero recentemente, apesar da monarca já ter demonstrado que não era fã deste meio de transporte.

Em dezembro, a imprensa internacional noticiou que sua majestade tinha tido “várias conversas” com o duque acerca deste assunto, depois de William ter sofrido um percalço enquanto viajava com os três filhos.

Apesar de tentarem respeitar o pedido da rainha ao máximo, a verdade é que há pouco tempo a família foi vista a embarcar num helicóptero para desfrutar das férias de verão.

O especialista Neil Sean nota que a rainha deverá, por isso, ter uma outra conversa com o neto acerca do assunto.

“Parece que o príncipe William e Catherine desafiaram as ordens da rainha”, notou.

“Esta semana foram vistos a embarcar num helicóptero no terreno do Palácio de Kensington. Isto deixou a rainha preocupada. Está no protocolo que as pessoas viagem em aeronaves diferentes por questões de segurança”, informa.

“Quando o príncipe William e Catherine voltarem das suas pequenas férias, irão ser convocados a Windsor para explicar o motivo das suas ações”, completa.

