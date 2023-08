Ter um filho é uma experiência que muda para sempre a vida de alguém e tendo consciência disso são muitos os pais que se preparam para esta etapa. O príncipe William e a princesa Kate Middleton não foram exceção.

No verão de 2013, enquanto aguardavam a chegada do primeiro filho em comum, o príncipe George, os príncipes de Gales decidiram ter aulas privadas de preparação, adianta o The Daily Express.

"As aulas eram, alegadamente, dadas pela falecida fisioterapeuta obstétrica Christine Hill, que morreu no ano passado na sua casa em West London", indica a publicação.

Kate terá ido a várias aulas, sendo que William apenas terá assistido a uma.

Em declarações ao jornal The Telegraph, Hill chegou a dizer que Kate era "uma rapariga encantadora" e que com o William formava "uma equipa forte".

Note-se que o casal tem mais dois filhos: a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

