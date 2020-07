A instituição de caridade dos duques de Cambridge doou 1,8 milhões de libras (quase dois milhões de euros) a algumas organizações que apoiam a saúde mental e têm ajudado os trabalhadores que estão na da linha da frente.

Dez instituições - Mind, Hospice UK, The Ambulance Staff Charity, Campaign Against Living Miserably, Best Beginnings, The Anna Freud Centre, Place2Be, Shout 85258, The Mix, YoungMinds - vão receber o apoio do casal real, como destaca a imprensa internacional.

Este contributo monetário também ajudará a dar apoio nas escolas, no que diz respeito à saúde mental.

"Nos últimos meses, todos ficamos admirados com o incrível trabalho que a equipa que está na linha da frente e as equipas de emergência têm realizado em resposta à Covid-19, mas sabemos que para muitos deles, para as suas famílias e milhares de outras pessoas no Reino Unido, a pandemia terá um impacto duradouro no que diz respeito à saúde mental", disse Kate Middleton, no início da semana, durante um evento oficial onde esteve a falar com alguns trabalhadores que estão na linda da frente.

Por sua vez, o príncipe William mostrou-se satisfeito por a sua instituição conseguir ajudar a dar apoio perante a pandemia.

