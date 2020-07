Os príncipes William e Harry decidiram dividir as futuras doações resultantes do fundo criado em memória da mãe, a princesa Diana, entre as organizações solidárias que ambos apoiam de maneira individual, uma vez que atualmente têm vidas separadas, adianta a imprensa internacional.

Um acordo entre a Fundação Real dos Duques de Cambridge e Fundação Real dos Sussex [que entretanto foi terminada] foi assinado em dezembro do ano passado, conforme demonstram documentos.

Tal decisão foi tomada apenas um mês antes dos duques de Sussex anunciarem que se iriam afastar da realeza e tornarem-se independentes a nível financeiro.

Importa notar que apesar deste fundo não estar ativo, ocasionalmente, e em memória a Lady Di, ainda recebe dinheiro que agora será dividido segundo o acordo anteriormente referido.

O jornal Daily Mail refere que em 2019 este fundo angariou aproximadamente 24 mil euros.

Leia Também: Príncipe Harry dá mais um 'passo atrás' após afastamento da realeza