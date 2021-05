A relação entre o príncipe William e o príncipe Harry não tem estado na sua melhor fase. Conforme se noticiou na imprensa internacional, os problemas entre os irmãos começaram quando Harry anunciou que ir-se-ia afastar da família real britânica no âmbito de um processo que ficou conhecido como 'Megxit.

Depois de um período de maior tranquilidade entre os dois, eis que o ambiente voltou a ficar tenso na sequência das várias entrevistas que Harry tem vindo a dar.

Tendo isto em conta, o Mail on Sunday revela agora que William está com medo do que possa vir por aí. Aliás, uma fonte da publicação diz mesmo que William está ansioso pela possibilidade do irmão "ir longe demais com as revelações bombásticas".

Note-se que na sua mais recente conversa com Oprah, Harry lamentou a educação que recebeu por parte do pai, o príncipe Carlos. "O meu pai costumava-me dizer quando era mais novo... 'bem, comigo foi assim, e vai ser assim contigo'".

