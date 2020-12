Will Kopelman tem um novo amor. O ex-marido de Drew Barrymore namora com a diretora da Vogue, Alexandra Michler, como contou uma fonte à revista People.

O Page Six foi o primeiro meio de comunicação internacional a destacar a notícia, tendo revelado que Kopelman publicou no Instagram uma fotografia carinhosa em que aparece junto de Michler, no fim de semana de Natal. "Meu amor", terá escrito na legenda da imagem.

Recorde-se que Will tem duas filhas em comum com Barrymore, com quem se casou em 2012 e de quem se divorciou em 2016.

