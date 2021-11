Quando a vontade de fazer diferente é maior do que o conforto de fazer igual, o futuro abre-se aos nossos olhos. Este é o mote para o novo documentário em formato web-series da Samsung em Portugal.

O novo projeto da marca, cujo primeiro episódio estreou a 17 de novembro, conta com a participação do ator Albano Jerónimo, da jovem modelo Maria Miguel, da empresária Sara do Ó e do músico Noiserv, e dará continuidade ao conceito “Ainda só viste metade”, lançado em agosto passado para promover os novos smartphones “dobráveis” Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G.

Porque a vontade de mostrar ao mundo o que têm para nos oferecer é sempre maior do que os obstáculos que encontram pelo caminho

A nova campanha procura refletir sobre o caminho que a música, a arte, a moda ou o negócio ainda têm para trilhar e de que forma a tecnologia contribui de forma cada vez mais decisiva para o sucesso pessoal e profissional de cada um.

Explorar o que ainda está para vir, o que ainda é possível fazer de novo, o caminho que a música, a arte, a moda ou o negócio têm pela frente é o objetivo de cada um dos quatro episódios desta nova web-series disponíveis na página da campanha.

O novo documentário conta com a participação do reconhecido ator Albano Jerónimo, da modelo Maria Miguel, da empresária Sara do Ó e do músico Noiserv, que nos vão mostrar, ao longo de cada episódio, um lado mais intimista e reservado do seu trabalho e da sua área de atuação. Uma oportunidade única para descobrirmos a outra metade pessoal e profissional que desconhecemos.

“Num momento em que se torna imperativo promover a resiliência dos portugueses, é preciso insistir, não desistir, inovar, fazer melhor, fazer diferente. Foi a partir desta certeza que pensámos e construímos a narrativa para esta nova campanha prestes a ser divulgada ao grande público”, afirma Ana Oliveira, Marketing & Retail Manager da Samsung Portugal.

“Queremos oferecer não apenas uma nova experiência de visualização aos nossos consumidores, como dar-lhes conteúdos que na nossa opinião acrescentam valor e significado à forma como devemos encarar a vida”.

Ana Oliveira refere ainda que “O que foi feito é bom, mas o que está para se fazer será ainda melhor. Porque mesmo quando achamos que já vimos tudo, estas quatro pessoas insistem em provar que ainda só vimos metade. Uma lógica em tudo idêntica à inovação e disrupção que introduzimos com os novos smartphones dobráveis que lançámos recentemente no mercado e que marcam uma nova era de inovação na indústria.”

A nova campanha concretiza, uma vez mais, o lema da Samsung de #DoWhatYouCant, ao oferecer ao público português um produto único e diferenciador como os novos smartphones dobráveis Samsung Galaxy Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G que nos remetem para uma realidade e visão que poucos conheciam até este momento.

Pode assistir a todos os conteúdos relativos a este projeto nas redes sociais da Samsung.