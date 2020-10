Apesar da relação amorosa ter chegado ao fim, Carolina Deslandes e Diogo Clemente continuam unidos pelos filho... e pela forte amizade que construíam.

Nas redes sociais, são várias as vezes que a cantora faz questão de destacar o bom ambiente que ambos mantêm, continuando a ser sempre o mais importante os três filhos que têm em comum, os pequenos Santiago, Benjamim e Guilherme.

Ainda esta segunda-feira, artista destacou junto dos fãs uma fotografia carinhosa em que aparece na companhia do 'ex'. "Vou sempre amar esta fotografia. E a forma como cuidamos um do outro", escreveu na legenda da imagem. Uma partilha que rapidamente conquistou a atenção de muitos seguidores.

