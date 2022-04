Rodrigo Sores esteve entre os rostos conhecidos que esta quinta-feira, dia 7 de abril, marcaram presença no evento de lançamento da nova máquina da Nespresso.

O ator assume-se um apaixonado por café e conta que precisa diariamente de pelos menos dois.

"Nunca tive de ficar sem café, mas acho que não era capaz. Gosto muito de café. Ao pequeno almoço, almoço e lanche, nunca falha", conta.

O café ajuda-o a sair de casa com "melhor feitio" e a ter energias para os projetos relacionados com a representação, que felizmente não lhe têm faltado. Aliás, dentro de semanas, Rodrigo vai precisar ainda mais da energia do café para abraçar um novo desafio profissional além fronteiras.

"Estou na novela 'Para Sempre', que está a passar na TVI, e no final do mês vou fazer um filme para Espanha. Vou lá ficar umas semanas para gravar o meu primeiro filme de cinema espanhol, estou muito contente", conta em declarações ao Fama ao Minuto.

Rodrigo volta a fazer parte de um projeto espanhol depois de ter integrado o elenco de 'Alta Mar', série da Netflix, e admite que o mercado espanhol é uma aposta que quer reforçar no futuro.

"Já ando a trabalhar há uns anos para tentar ir entrando, já fiz uma serie da Netflix e agora vou fazer este filme do Jaime Chávarri, que se chama 'La manzana de oro' e que é a obra final da carreira dele. É uma coisa que é importante lá e é importante para mim estar nesse projeto", desvenda.

Após um primeiro projeto em Espanha no qual assegura ter sido muito bem tratado, Rodrigo tem agora a certeza de que este filme "vai correr bem". "Já conheci alguns dos atores com que vou trabalhar e são super simpáticos", realça.

Quanto às diferenças entre as produções portuguesas e espanholas, o ator afirma, com sinceridade, que "a diferença é o dinheiro que existe para o resto, para os cenários, para o projeto em si". "Em termos de atores não acho que fiquemos a perder em nada para os atores lá de fora, por isso é que eles nos vêm cá buscar", nota, por fim.

