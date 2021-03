Depois de revelar que se prepara para ser mãe pela terceira vez, Maria Pitta Paixão decidiu dar espaço aos seguidores para estes lhe colocarem algumas questões.

Entre as muitas perguntas que lhe foram feitas, houve quem questionasse: "Sente que há cada vez mais 'preconceito' com pessoas que têm vários filhos, com piadas e assim?".

Tema que a filha de Bibá Pitta fez questão de comentar: "Acho que vou começar a pedir a essas pessoas para sustentarem os meus filhos e a minha casa. Assim já podem opinar".

Nas publicações seguintes, Maria mostrou-se também muito ansiosa para saber o sexo do bebé, falando ainda da amamentação.

"Dei de mamar dez meses ao Duarte [filho mais velho]. Com o António [filho mais novo que nasceu no ano passado] tive problemas desde o início e comecei a suplementar com um mês quando tive uma mastite", explicou.

Mas as perguntas sobre a terceira gravidez não ficaram por aqui. "Gostas mesmo de estar grávida, certo?", questionou outro internauta. "E se não gostasse mas quisesse ter filhos? Por acaso até gosto. Pergunta preconceituosa?", respondeu Maria.

Outras das questões foi se esta última gestação foi "planeada". "Esta foi, de longe, a pergunta que mais me fizeram. Não consigo perceber a curiosidade", reagiu.

Veja estas e outras respostas de Maria Pitta Paixão nas imagens da galeria.

