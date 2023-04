O vizinho de William H. Macy está a processar o ator em 600 mil dólares (quase 550 mil euros). O artista, de 73 anos, é acusado de ter cortado árvores do vizinho, Pierce Brown, em dezembro de 2021.

"Destruíram e removeram ou danificaram seriamente vários pinheiros e outra vegetação da propriedade de Brown", pode ler-se no processo contra o ator, que foi aberto na semana passada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles.

Pierce Brown estaria de férias nessa altura. Além disso, o seu advogado, Benjamin L. Caplan, alega que o ator "reconheceu a entrada dos seus trabalhadores na propriedade de Brown sem a sua permissão para o fazer e a destruição, remoção e danos às árvores e vegetação de Brown".

O vizinho do artista pede 600 mil dólares por causa, entre outras razões, da "perda do valor da propriedade, perda de privacidade, aumento de ruído, sofrimento emocional e desconforto".

De recordar que William H. Macy é, desde 1997, casado com Felicity Huffman - atriz que foi condenada por ter participado numa rede de subornos para facilitar a entrada da filha numa universidade norte-americana de prestígio.

