José Castelo Branco acaba de criar um canal de YouTube e decidiu esclarecer, num dos primeiros vídeos, a curiosidade dos fãs acerca da sua orientação sexual. No vídeo, publicado esta segunda-feira, dia 6, o marchant d'art abre-se num relato inédito sobre a violação de que foi vítima aos nove anos.

"No início da minha adolescência achei que era homossexual. Olhava para um homem e sentia-me uma menina. Não tinha nada a ver com sexo. Independentemente de catálogos", começou por dizer.

E foi então que contou o episódio que o marcou por completo: "Aconteceu-me um acidente muito grande. Quando tinha nove anos, tinha o namorado da minha prima a viver em minha casa e na noite de passagem de ano, no pós-revolução, em Moçambique, ele violou-me, forçou-me. Talvez tenha provocado, para ser honesto, sou absolutamente transparente. Mas não estava à espera daquela violência. Eu tinha uma certa curiosidade e ele obrigou-me. Houve uma penetração, a dor foi tão mas tão grande”.

“Hoje não choro por isso. Pelo contrário, dou graças a Deus por ter acontecido. Tudo tem uma razão para acontecer. Aos meus 16 anos, descobri a minha verdadeira sexualidade, com uma mulher. Tinha a plenitude sexual com uma mulher. Fiquei confuso e pensei: Sou uma fufa, uma sapatona. Mas sou. O homem para mim é o inimigo. Gosto de seduzir o homem, mas não vou para a cama com ele”, continuou.

José Castelo Branco referiu que desde esse momento que não duvidou mais da sua orientação sexual. Mais tarde apaixonou-se por Maria Arlene Pólvora, com quem subiu ao altar e teve um filho, Guilherme. Este casamento diz ter mudado a sua vida e já recordou, noutras ocasiões, a ex-companheira como alguém que o aceitou compreendendo todas as suas diferenças.

Contudo, este enlace não perdurou e teve como desfecho o divórcio. Foi então que o socialite conheceu a joelheira Betty Grafstein, com quem é casado desde 1996. Sobre o atual matrimónio, quis desfazer os rumores de que tem relações extraconjugais.

"Voltei a casar com a lady Betty, com quem estou há 25 anos. Temos uma vida como dois irmãos. Não ando a fazer nada por fora, apesar terem aparecido aquelas orgias em 2006 que só vieram à tona em 2011, apanhei um susto. Nunca traí nem a minha primeira mulher nem a lady Betty", afirmou.

José Castelo Branco foi mais longe e quis deixar claro que vive em “abstinência sexual”: “Consigo elevar-me espiritualmente de uma forma inacreditável. Não é fácil, mas é uma vitória. É bom quando somos superiores à nossa vontade”.

O socialite rematou o vídeo afirmando que vai continuar a viver “feliz na sua castidade”.

Siga o link

Leia Também: José Castelo Branco lança canal de YouTube