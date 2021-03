A viúva do músico Tony Lemos, fundador dos Santamaria e irmão de Filipa Lemos, usou esta sexta-feira as suas redes sociais para assinalar o Dia do Pai com uma mensagem que emocionou os seguidores.

"No céu que sei que é onde estás, um feliz Dia do Pai da tua princesa, do nosso anjinho", começa por ler-se na mensagem de Marta Silva, que estava grávida da bebé Alice quando em outubro o músico decidiu colocar termo à vida.

"Sei o maravilhoso pai que eras com os teus, com os meus, que eram todos nossos... e sei o que serias com a nossa. Sei que os vais proteger a todos daí de cima porque era assim que tu eras e serás sempre... um anjo protector na vida deles", continua Marta na legenda de uma montagem onde junta uma foto da bebé, que nasceu em fevereiro, e uma de Tony.

"A nossa menina não te tem aqui mas saberá todos os dias o pai maravilhoso que tem. Um feliz dia para ti, que serás sempre o nosso anjo", completa.

