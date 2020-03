Vanessa Laine Bryant está "devastada" com as alegações de que um polícia mostrou a uma mulher, num bar, algumas imagens do trágico acidente que tirou a vida ao marido, Kobe Bryant, e à filha, Gianna. Informação que foi avançada, este sábado, num comunicado do advogado da viúva do ex-basquetebolista.

O Los Angeles Times informou, na passada quinta-feira, que uma fonte disse ao jornal que as fotografias dos restos mortais das vítimas do acidente de helicóptero foram mostradas a uma mulher para a "impressionar". O Times informou ainda que, esta sexta-feira, foi ordenado que as fotos do fossem apagadas.

A esquadra da polícia de Los Angeles está neste momento a investigar as acusações.

