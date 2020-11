Simone Ledward, viúva de Chadwick Boseman, está autorizada a gerir a fortuna do ator, que morreu em agosto, aos 43 anos, vítima de cancro.

Noticia a People que justiça norte-americana aceitou o pedido de Ledward, feito em outubro, para que se tornasse a representante legal da herança, avaliada em 939 mil dólares, 791 mil euros.

O casal sempre prezou manter a relação longe dos holofotes. Começaram a namorar em 2015 e as aparições públicas em conjunto foram raras. No final do ano passado casaram-se numa cerimónia secreta.

