Vítor Soares regressou a casa esta terça-feira, dia 5 de setembro, isto depois de ter sido condenado a três anos de prisão pelos crimes de tráfico de droga, pena que completará agora em regime de prisão domiciliária.

Ao início da tarde de hoje, Sónia Jesus, a companheira de Vítor, partilhou nas redes sociais o vídeo do reencontro com os filhos, precisamente no momento do seu regresso a casa.

Nas imagens é possível ver as duas meninas, Maiara e Naísa, muito emocionadas enquanto correm para abraçar o pai. O filho mais novo do casal, o pequeno Fabian, de 10 meses, assistiu a tudo ao colo de um familiar.

"Deixar o passado guardado, carregar apenas as aprendizagens, renovar e recomeçar. Obrigada Deus por tanto", escreveu ainda Sónia Jesus, ex-concorrente do 'Big Brother', na legenda da publicação.

Vale lembrar que Vítor Soares foi detido na sequência da operação policial 'Sementes em Pó'. A mesma desmantelou uma rede de tráfico de droga entre Vila Nova de Gaia e Mirandela.

