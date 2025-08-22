José Condessa deu por terminadas as gravações de um projeto muito especial, que o marcou profundamente, conforme revelou numa bonita partilha que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 21 de agosto.

Sem dar grandes pormenores sobre o projeto em si - que foi gravado na região do Douro, Condessa destacou o bom ambiente que sentiu durante as gravações, bem como a enorme ligação e amizade que conseguiu construir com os colegas de elenco.

"Há coisas que acho que estão guardadas para nós e nós nem sabemos. Podem demorar mais ou menos tempo mas acabaremos por vivê-las", começa por dizer.

"Depois de alguns meses fora voltei a Portugal para me sentir mais que em casa. Redescobri recantos, impulsos e âncoras como ator. Senti (como sempre) um frio na barriga, mas sabia que estava em boas mãos, seguro para dar o passo no vazio e arriscar. Voltei a realizar o meu maior desejo como ator não perder a criança interior, o amor à profissão e o sentimento de fazer algo marcante, útil e necessário", realça.

"Esta vindima foi uma aventura que antes de ter começado já me coçava por dentro. Desde a primeira conversa com o senhor Luís Galvão Teles na Bénard senti que me realiza ao trabalhar com um dos maiores num dos maiores textos do Torga. Relembrei o Carranca e as suas lições, as peças do Carlos e alguns ensinamentos que, se tudo correr bem, um dia passarei a quem me quiser ouvir", continua.

"Isto de vivermos, literalmente, juntos durante semanas é uma receita perfeita para o entrosamento de uma equipa. Mas esta malta fez isso ser exprimido ao máximo, com montagem de piscinas, noites de exibição de cinema ao ar livre, corridas de karts, churrascos, acampamentos, noite de karaoke e tanto mais. Houve neste grupo a verdadeira união, que se contagiava em cena nos olhares e toques. Foi essa receita que nos fez ultrapassar calores e ladeiras, esforços físicos e mentais, secura e cansaço. Em momento algum nos separámos", assegura.

"A todos os meus parceiros de viagem, dentro e fora de cena, à frente e atrás da câmara, no set ou no escritório o meu obrigado por termos juntos criado uma memória para a vida", acrescenta, começando desta forma os agradecimentos.

"Aos vindimadores, não esquecerei o vosso/nosso amor, os olhos nos olhos, esforço e dedicação que fizeram de nós um grupo real com conteúdo e história que a câmara adorava apontasse para onde apontasse. Por último ao nosso Luís que levo no coração como amigo sincero de grandes conversas e mente brilhante. De senhor Luís a parceiro de mergulhos, mas sempre com o mesmo coração puro, aventureiro e talentoso", termina.

