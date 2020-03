Lourenço Ortigão esteve de férias em França e já em Portugal o ator usou a sua conta de Instagram para comentar a atual situação que se vive.

"Já regressei a Portugal, isolei-me e não me pronunciei nos últimos dias porque decidi observar e informar-me o mais possível sobre esta situação dramática que vivemos com a propagação do Covid-19 pelo mundo e o impacto que está a ter na minha vida. Também eu estou de quarentena em casa neste momento", começou por referir.

Entretanto, denunciou uma situação por ele mesmo vivida e que o deixou indignado. "Mesmo que de dia para aumentem as restrições à liberdade de circulação, há coisas que já não deviam estar a acontecer. Não entendo como até agora aterram pessoas no aeroporto de Lisboa, incluindo eu próprio que vim de uma zona de risco e entrei no país sem abordado nem questionado por ninguém", lamenta.

Por fim, Lourenço mostra-se esperançoso no futuro esperando que tudo regresse à normalidade o quanto antes.

