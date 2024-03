Aconteceu durante a Semana da Moda de Paris. O vídeo do momento, no qual Gio conversa com Donatella Versace, tem dado que falar nas redes sociais.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo continua a dar cartas no futebol, no entanto, as especulações sobre a data em que o craque português irá retirar-se dos relvados continuam a dar que falar. Esta semana, inclusive, o assunto foi notícia por causa das mais recentes declarações de Georgina Rodríguez, sua namorada. Tal aconteceu na passada sexta-feira, 1 de março, na Semana da Moda de Paris, na qual Gio desfilou para a marca Vetements. Um vídeo da modelo à conversa com a criadora Donatella Versace tornou-se viral nas redes sociais. No mesmo, Georgina afirma: "Num ano termina. Ou talvez dois, não sei". Desde logo, se assumiu que a influenciadora digital estaria a falar do final da carreira de CR7, contudo, não há certezas quanto a isso, uma vez que o vídeo - que poderá ver na galeria - apenas mostra a sua resposta.