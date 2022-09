Sónia Jesus deu um 'saltinho' ao Instagram para partilhar com os seguidores novidades sobre o período que está a viver após o nascimento do seu terceiro filho, o recém-nascido Fabian.

A antiga concorrente do 'Big Brother' explica estar mais ausente das redes sociais por estar concentrada no bebé e nas suas duas outras filhas, ainda crianças. Sónia está sozinha com as crianças, uma vez que o companheiro, Vítor, se encontra preso devido a acusações relacionadas com tráfico de droga. A família e o apoio de amigos e fãs ganham, por isso, ainda mais importância nesta fase.

Cheia de força para enfrentar o futuro, Sónia quis ainda mostrar a sua incrível recuperação física no pós-parto.

"Cinco dias de pós-parto. Sem necessidade de cinta", escreveu ao posar para a câmara de vestido justo.

Perante as dúvidas dos mais curiosos sobre a sua rápida recuperação, Sónia esclareceu: "Só engordei seis quilos em toda a minha gravidez, é normal já estar como eu era antes de engravidar".