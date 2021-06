Sisi Martins e Ruben Madureira vão ser pais pela primeira vez. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do casal, onde ambos partilharam um vídeo encantador preparado para o momento.

"Nunca faças planos para a vida... Deixa que a vida faça planos por ti", pode ler-se na legenda da publicação, partilhada por Sisi.

Entre as imagens partilhadas pelo casal de atores e cantores, antigos participantes do programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha', vemos fotografias e vídeos que vão desde a infância de ambos até às primeiras ecografias onde 'conheceram' o bebé.

"Eternidade", escreveu, por seu turno, Ruben Madureira.

