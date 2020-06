No passado dia 28 de maio, Romee Strijd brindou os fãs com a boa-nova: Bebé a caminho!

A modelo da Victoria's Secret está grávida pela primeira vez, fruto da relação com o namorado de longa data Laurens van Leeuwen.

Este domingo, dia 21, o casal satisfez a curiosidade dos fãs ao revelar o sexo do bebé. A notícia foi dada nas redes sociais com um vídeo do momento em que os pombinhos descobriram que iam dar as boas-vindas a uma menina.

Veja na galeria!

