Robert Downey Jr. completou 58 anos esta terça-feira, dia 4 de abril, e mostrou na sua página de Instagram imagens da celebração da data.

O ator destacou um vídeo com várias imagens de muitos momentos que viveu, tendo afirmado os seus 57 anos foram "muito gentis". O vídeo começa com a festa de aniversário, precisamente a parte em que lhe cantaram os parabéns. Veja na publicação abaixo.

De recordar que o ator é pai de Indio, de 29 anos, do casamento terminado com Deborah Falconer, de Exton, de 11 anos, e de Avri, de oito anos, da atual relação com Susan Downey.

