Rita Pereira não deixou de assinalar publicamente o Dia Mundial do Beijo. A atriz esperou pelo fim do dia para partilhar com os seus seguidores do Instagram aquele que é o seu beijo preferido no mundo, o do filho Lonô.

"Não podia deixar passar o Dia Mundial do Beijo sem mostrar o meu beijo preferido do mundo. O dia, às vezes, nem foi assim tão fixe, mas quando recebemos aquele beijo dos nossos filhos, tudo fica melhor, concordam?", declara o rosto da TVI na legenda de um vídeo onde mostra Lonô a mimar a mãe com muitos beijinhos.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Jessica Athayde beija foto de ator famoso por quem tem uma paixoneta