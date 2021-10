Rita Pereira mudou recentemente de casa e está ainda no processo de decoração do novo ninho. Com isto, decidiu ir à feira de Carcavelos à 'caça' de alguns artigos.

Nas Instagram Stories, a artista mostrou-se esta quarta-feira rendida a alguns cestos e candeeiros de palha, tendo mesmo decidido adquirir alguns.

