Cozinhar, mas com alegria. Rita Pereira mostrou-se nas redes sociais esta quinta-feira, dia 6 de abril, a fazer uma sopa e, enquanto isso, aproveitou para dançar.

Ao som de 'Kua Buaru', tema que une os Calema, Soraia Ramos, Pérola e Manecas Costa, Rita mostra os seus dotes para a dança e faz lembrar os tempos em que abria as galas de 'Dança com as Estrelas' com coreografias difíceis.

"Enquanto faço a sopa da semana", escreveu Rita Pereira na story partilhada no Instagram.

Veja na galeria o momento em causa.

Leia Também: Praia em abril? As mini férias em família de Rita Pereira