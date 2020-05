Esta semana, a família de Bibá Pitta cresceu e a verdade é que a socialite não poderia estar mais feliz com a chegada do pequeno António, o segundo filho de Maria Pitta Paixão. Perante a pandemia do novo coronavírus, a avó viu-se impossibilitada de conhecer o menino na maternidade, pelo que teve de esperar até que viesse para casa.

Ora, este domingo, dia 23, aconteceu o momento por que esta tanto esperava. Na sua conta de Instagram, Bibá partilhou um vídeo no qual tem a oportunidade de pegar em António pela primeira vez ao colo.

Veja na galeria a alegria da avó 'babada'.

