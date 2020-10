Se isto não é boa disposição de sexta-feira, então mais nada será... Guillaume Lalung, que se tornou conhecido por causa do seu relacionamento com Rita Pereira, partilhou na sua conta de Instagram um vídeo no mínimo divertido.

Na gravação, o produtor musical aparece num animado desafio com o filho mais velho. Conforme se pode ver, os dois surgem a jogar ao 'pedra, papel, tesoura' e quem perde é obrigado a 'mergulhar' a cara em farinha e depois em ovos.

O pequeno Lonô, filho de Guillaume e Rita, embora sem jogar, também não deixa de mostrar a sua animação.

Veja de seguida...

