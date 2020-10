A viver nos Estados Unidos da América com a família, Daniela Ruah tenta, sempre que consegue, manter-se em casa com o marido, David Paul Olsen, e os dois filhos de ambos, River e Sierra. Uma forma de prevenir o contágio pela Covid-19.

Este foi mais um fim de semana em que a família ficou em casa... e em que foi necessário encontrar distrações para todos. No caso da atriz portuguesa e do seu marido, o casal resolveu juntar-se aos amigos para uma tarde exercício via Zoom.

"Exercício de fim‑de‑semana com o maridão e a grupeta habitual no zoom, conseguimos manter a vibe de equipa durante a quarentena", conta Daniela, que nesta tarde de exercício acabou por aceitar um desafio que a deixou 'KO'.

"Os 300 agachamentos assassinaram as minhas coxas mas tá-se bem, posso rastejar pela casa hoje, naaaaaa boa...", brincou a atriz na legenda de um vídeo onde mostra a sua rotina de exercícios ao lado do marido.

