Núria Madruga foi mãe do quarto filho em dezembro do ano passado e o pequeno Vicente tem conquistado os seguidores da atriz no Instagram.

Ainda esta quinta-feira, dia 30 de março, a mamã voltou a destacar nas stories novos vídeos do bebé, tendo começado o dia com as gargalhadas do menino e acabado com a hora do banho.

"Por aqui o banho à noite tem resultado muito bem. Depois come e, por norma, dorme umas belas horas seguidas", contou Núria Madruga. Veja as imagens no vídeo da galeria.

De recordar que além do bebé Vicente, a atriz e o marido, Vasco Silva, são também pais dos gémeos Salvador e Sebastião e de Lourenço.

