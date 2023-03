Mãe de quatro rapazes, Núria Madruga recorreu às stories da sua página de Instagram para descrever os seus meninos em carinhosas mensagens.

A atriz publicou na rede social uma fotografia de cada filho e juntou às imagens sentidas palavras, tendo começado pelo gémeo Sebastião.

"Veio ao mundo com apenas 780 gramas, mas pronto para enfrentar tudo. Coração no sítio certo, preocupado com o próximo e com um sorriso contagiante. Emociono-me muitas vezes com ele. Tu, meu filho, consegue tudo, é só acreditares", disse.



© Instagram_nuriamadruga

De seguida falou do irmão gémeo de Sebastião: "O Salvador. O que teve de nascer mais cedo para salvar o mano gémeo. O nome já estava escolhido e encaixa na perfeição. O mano cuidador, o que se sente e age como mano mais velho. O mais racional e ponderado. O mundo é teu, tenho muito orgulho em ti".



© Instagram_nuriamadruga

Depois destacou uma imagem do filho do meio. "O meu doce Lourenço. Com um sorriso delicioso. O que nos diz 'amo-te' sem estarmos à espera. Adora os 'meninos' (como carinhosamente trata os manos) e muitas vezes acha que tem a idade deles. O filho mais novo durante cinco anos e de repente, olho para ele e cresceu imenso", descreveu.



© Instagram_nuriamadruga

Por fim, Núria Madruga falou do filho mais novo, que nasceu no ano passado: "Vicente! O que me veio provar que melhor do que três, são mesmo quatro. Deu-me para isto. Tenho mesmo sorte nestes miúdos. Obrigada por me terem escolhido para vossa mãe. Amo-vos".



© Instagram_nuriamadruga

De recordar que os meninos são fruto do casamento da atriz com Vasco Silva. Veja na galeria algumas imagens da família.

