Núria Madruga foi mãe do quarto filho em dezembro do ano passado, do pequeno Vicente, e faz questão de que os fãs acompanhem de perto o crescimento do menino.

Ainda esta quinta-feira, a atriz publicou uma nova fotografia na sua página de Instagram do bebé, que recebeu muitos elogios.

"- Porque tens uns olhos tão grandes? - Para ver melhor a minha mamã", começou por escrever a mamã 'babada' na legenda da imagem, como se tivesse tido uma conversa com o bebé.

"Não adoram esta fase em que eles começam a descobrir o mundo? Amo", acrescentou a atriz.

"Ai eu não aguento", comentou Cláudia Borges. "Tão bom", disse Andreia Dinis.

De recordar que além de Vicente, Núria Madruga é ainda mãe de Lourenço e dos gémeos Sebastião e Salvador, todos fruto do casamento com Vasco Silva.

