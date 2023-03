Núria Madruga contou com um fim de semana a três. A atriz saiu de casa e aproveitou para descansar com o marido, Vasco Silva, e o filho mais novo de ambos, o bebé Vicente, que nasceu em dezembro do ano passado.

"O nosso fim-de-semana, a três. - Um boneco na quarta foto; - Um jantar divinal; - Uma massagem que eu precisava e não sabia. E não é que conseguimos descansar um bocadinho?", escreveu na legenda das fotografias que partilhou na sua página de Instagram e que pode ver na galeria.

Pela mensagem e pelas imagens, os filhos mais velhos do casal, o pequeno Lourenço e os gémeos Sebastião e Salvador, não estiveram com os papás neste fim de semana.

