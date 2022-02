Nuno Markl aceitou um desafio que lhe foi proposto pela Polícia de Segurança Público no âmbito da sua rubrica - 'O Homem que Mordeu o Cão'. Conforme se pode ver através de um vídeo partilhado, os papéis inverteram-se e o radialista da Comercial acabou por ser mordido - com todos os cuidados de proteção - pelo Zeus, um cão polícia.

"O Cão que mordeu o Homem. Basicamente, o Nuno Markl estava a pedi-las. No aniversário do #homemquemordeuocao a PSP desafiou o Nuno Markl a vestir o nosso fato. Desafio superado agora e com sucesso", lê-se na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Por seu turno, Nuno Markl acrescentou: "Desde outubro, aniversário de 'O Homem que Mordeu o Cão', que a Polícia de Segurança Pública me desafiou a, de uma vez por todas, ser eu mordido por um cão".

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PSP (@policiasegurancapublica)

Leia Também: "Um brinde ao Lauro, um abraço apertado à família e amigos"