Quem não se recorda dos icónicos telefonemas de Nilton? O comediante decidiu disponibilizar-se para 'ajudar' os benfiquistas que estão pouco satisfeitos com o trabalho do treinador Jorge Jesus e fez regressar os seus hilariantes telefonemas, neste caso com uma chamada direta para a loja do Flamengo.

Nilton ligou para a loja do clube brasileiro, que Jorge Jesus treinava antes de voltar ao Benfica, para fazer a devolução do técnico português.

A chamada foi gravada em vídeo e partilhada na manhã de terça-feira no Facebook oficial do comediante. Em apenas cinco horas, as imagens conseguiram milhares de 'likes' e outras tantas partilhas.

Ora veja:

