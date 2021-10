Miguel Coimbra partilha vídeo do encontro do filho com a bisavó.

O pequeno Martim, filho de Angie Costa e Miguel Coimbra, conheceu mais uma pessoa especial da família. O bebé encontrou-se pela primeira vez com a bisavó e o momento foi gravado e partilhado na página de Instagram de Miguel Coimbra. "Aquele momento que imaginei nos meus sonhos, o Martim conheceu a Bisavó Bé. Façam swipe para verem a reação", disse na legenda das imagens que pode ver abaixo: Leia Também: As 10 fotografias mais ternurentas do filho de Angie Costa Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram