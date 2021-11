Margarida Corceiro não perdeu o jogo do Sporting contra o Varzim e saiu do estádio com um sorriso no rosto. Isto porque o clube do seu coração, os leões, venceram por 2-1.

A namorada de João Félix fez questão de registar esse momento e partilhar depois as imagens nas stories da sua página de Instagram.

Veja, em baixo, o vídeo que Margarida Corceiro gravou no estádio de Alvalade.

