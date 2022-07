Liliana Filipa voltou a destacar o tema maternidade no Instagram ao falar da noite passada que não foi fácil com os filhos "doentes".

No entanto, entretanto, os meninos estão melhores e não faltou energia durante a tarde desta terça-feira, 5 de julho, como relatou a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos'.

"Estes dois hoje enganaram-me… De noite estavam tão doentes que estivemos a noite toda acordados e decidimos que não iam à escola… Mas durante o dia… a energia esteve em altas aqui em casa o dia todo. Os papéis inverteram-se e eu estou de rastos", disse na legenda de um animado vídeo dos filhos, Ariel e Santi Marcel.

De recordar que as crianças são fruto da relação de Liliana Filipa com Daniel Gregório, também ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos'.

