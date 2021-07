Vários fãs de Justin Bieber saíram em sua defesa depois de um vídeo do cantor, onde o mesmo aparenta estar a discutir e a gritar com a mulher, Hailey Bieber, se ter tornado viral nas redes sociais.

As imagens foram captadas durante uma visita surpresa de Bieber com Diplo à discoteca XS no passado sábado, em Las Vegas.

O momento deu origem a diversas críticas a Justin, com pessoas a notar que foi excessivamente agressivo a falar para a companheira. No entanto, uma outra versão da história foi apresentada.

Uma fã, que garante que presenciou o momento, notou no Twitter: "Ele não estava a gritar e estivemos lá para testemunhar o que aconteceu. Ele estava com muita adrenalina".

"Ele não foi mau com a Hailey e não estava a gritar com ela. Odeio quando o pintam como um homem mau quando isso não poderia estar mais longe da verdade", completou.

Uma outra admiradora, que também esteve no local, garantiu que Bieber "estava bem disposto e a contar à mulher uma história".

