João Manzarra conseguiu no início desta semana fazer os fãs a acreditar que tinha rapado o cabelo e adotado um excêntrico visual que rapidamente se tornou o assunto do momento.

Dias depois, o apresentador veio a público esclarecer que tudo não passou de uma brincadeira.

Mas como será que o rosto da SIC conseguiu fazer o seu look parecer tão real?

Manzarra contou com a ajuda do caracterizador Sérgio Alxeredo. Bastou enviar uma mensagem ao amigo para receber do outro lado a resposta que ansiava. Depois do 'sim, os dois colocaram mãos à obra e o resultado... está à vista.

"Bastou enviar uma mensagem sem grandes explicações para o génio do Alxeredo e da Kátia transformarem o sonho em realidade. Já eu, sem intenção, tornei-o num pesadelo. Porra", brincou o apresentador na legenda de um conjunto de imagens onde mostra o processo de transformação.

