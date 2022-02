Isabel II, a monarca mais famosa do mundo, alcança no domingo o marco histórico de 70 anos de reinado, no momento em que as suas aparições públicas são menos frequentes, após problemas de saúde registados a partir de outubro.

A única monarca em exercício do mundo com tal longevidade, a rainha britânica não programou nada especial para a ocasião.

Tradicionalmente, 6 de fevereiro é um dia de descanso para Isabel II na sua propriedade de Sandringham. A data marca, ao mesmo tempo, a sua ascensão ao trono em 1952, com apenas 25 anos, e a morte do seu pai, o rei George VI, ao qual era muito ligada, na sequência de um cancro de pulmão aos 56 anos.

Os 70 anos de reinado de Isabel II da Inglaterra são um recorde entre todos os monarcas em exercício, superado apenas, na história contemporânea, pelo rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, que se manteve à frente da coroa por 70 anos e quatro meses.

- Reino Unido: Isabel II, 70 anos de reinado -

Nascida em 21 de abril de 1926, Isabel subiu ao trono aos 25 anos, em 6 de fevereiro de 1952, após a morte do seu pai, George VI.

Em 9 de setembro de 2015, ela bateu o recorde de longevidade no trono da Inglaterra, até então detido pela sua tetravó, a rainha Vitória, que reinou de 1837 a 1901.

Isabel II tem 95 anos e é a governante mais velha em exercício.

- Brunei: Hasanal Bolkiah, 54 anos -

Considerado um dos homens mais ricos do planeta, o sultão Hasanal Bolkiah, de 75 anos, nasceu em 15 de julho de 1946. Governa desde a abdicação do seu pai em outubro de 1967, neste pequeno país situado na Malásia, na costa norte de Bornéu. Também é primeiro-ministro.

- Dinamarca: Margrethe II, 50 anos -

Nascida em 16 de abril de 1940, a rainha Margarida II, 81 anos, ascendeu ao trono da mais antiga casa real europeia ainda existente em 14 de janeiro de 1972, com a morte do seu pai, Frederico IX. Acaba de celebrar meio século de reinado.

- Suécia: Carl XVI Gustaf, 48 anos -

Nascido em 30 de abril de 1946, Carl Gustav tinha menos de um ano quando o seu pai, o príncipe herdeiro, morre num acidente de avião na Dinamarca. Subiu ao trono com a morte do seu avô, Gustaf VI Adolphus, em setembro de 1973.

- Recordes de longevidade -

Na história contemporânea, o recorde de longevidade para um monarca é do rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej, coroado com o nome de Rama IX, em junho de 1946. Ele faleceu em outubro de 2016, aos 88 anos, após um reinado de 70 anos e quatro meses.

Na Europa, o reinado da rainha Isabel II foi superado apenas pelo do rei francês Luís XIV, que permaneceu no trono por mais de 72 anos (entre 1643 e 1715).