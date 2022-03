Irina Shayk prendeu atenções (e fez subir a temperatura) nas redes sociais ao partilhar imagens dos bastidores de uma produção fotográfica.

Sem adiantar para que marca ou projeto está a trabalhar, a modelo russa não conseguiu passar despercebida ao posar com um macacão justo com semitransparências na zona do rabo e pernas.

Espreite em baixo o vídeo que tirou o fôlego aos fãs.

Leia Também: Modelo russa Irina Shayk volta a pronunciar-se sobre guerra na Ucrânia