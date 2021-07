Herman José recordou no Instagram um momento único que aconteceu há alguns anos nos Globos de Ouro, tendo protagonizado uma cena que levou às muitas gargalhadas do público.

A dada altura, quando Alexandra Lencastre subiu ao palco para receber o seu prémio, Herman meteu-se com a atriz e acabaram ambos no chão, deitados um em cima do outro.

"O último ano em que apresentei os Globos. Fica o desafio: Clara de Sousa, se eu ganhar este ano, estás intimada a fazer o mesmo", escreveu o apresentador e humorista na legenda de um vídeo que mostra a referida recordação.

De lembrar que este ano é Clara de Sousa quem vai apresentar a gala, que vai ser transmitida no dia 3 de outubro, na SIC.

